İngiltere yeni hocasını ilanla arıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere yeni hocasını ilanla arıyor

İngiltere Futbol Federasyonu, Gareth Southgate'in ayrılığının ardından yeni bir teknik direktör arayışına resmen başladı.

EURO 2024'te İspanya'ya finalde 2-1 yenilerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olma fırsatını kaçıran İngiltere, bu sonuç sonrası Southgate ile yollarını ayırdı.

Bu gelişmenin ardından, federasyon resmi internet sitesi üzerinden İngiltere A Milli Futbol Takımı için yeni bir menajer arayışına yönelik iş ilanı yayımladı.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun yayımladığı iş ilanında, yeni menajer adayında aranan kriterler oldukça detaylı ve yüksek standartlarda belirlenmiş.

İlanın öne çıkan kriterleri arasında, erkek milli takımıyla büyük bir turnuva kazanma yeteneğine sahip olmak ve takımı geliştirebilme kabiliyeti bulunuyor. Bunun yanı sıra, adayların UEFA Pro Lisans sahibi olmaları, Premier Lig veya diğer büyük liglerde başarılı bir geçmişe sahip olmaları gerekmektedir.

Liderlik özellikleri güçlü, baskı altında çalışabilme yeteneği olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu ilanı, dünya çapında büyük ilgi uyandırırken, futbol camiasında da merakla beklenen bir süreç başlamış oldu.

Yeni menajerin kim olacağı ve İngiltere Milli Takımı'nı nasıl bir geleceğe taşıyacağı ise şimdiden büyük bir tartışma konusu haline gelmiş durumda.

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