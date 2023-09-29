İngiltere’de 200 yaşındaki ağacı kesen çocuk tutuklandı. Türkiye’de ise ormanlar katledilirken jandarma nöbet tutuyor

İngiltere’de 16 yaşında bir çocuk, yaklaşık 200 yaşında olduğu tahmin edilen ağacı kesmesinin ardından suçlu bulunarak tutuklandı. Akıllara ise Akbelen ormanları katledilirken direniş gösteren köylülere karşı nöbet tutan kolluk kuvvetleri geldi.

İngiltere’de 200 yaşındaki ağacı kesen çocuk tutuklandı. Türkiye’de ise ormanlar katledilirken jandarma nöbet tutuyor

Editör: Abdullah Keleş

İngiltere’de Roma yapımı olan Hadrian Duvarı’nda yaklaşık 200 yaşında olduğu tahmin edilen bir çınar ağacının kasten kesilmesi sonrası eylemi gerçekleştiren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Polis ekipleri, dün gerçekleştirildiğini tahmin ettikleri olaydan sonra yaptıkları araştırma sonucu, 16 yaşında bir erkek çocuğunun ağacı kestiğini ve bu sebeple tutuklandığını açıkladı.

Polis şefi yaptığı açıklamada, ‘‘şok ve üzüntü içerisindeyiz. Ağaç, Kuzey Doğu'nun ikonik bir simgesiydi. Neden yapıldığına dair soruşturmamız devam ediyor. 200 yıldır ikonik bir yer tutan ağacı her yıl binlerce kişi ziyaret ediyordu. Soruşturmamızın çok erken bir aşamada olduğu göz önüne alındığında, açık fikirliyiz. Bize yardımcı olacak bilgi için kamuoyuna çağrıda bulunuyorum; ilgimizi çekebilecek şüpheli bir şey görürseniz veya duyarsanız lütfen bize bildirin" ifadelerini kullandı.

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ROBİN HOOD FİLMİNDEN TANINIYORDU

“Çınar Geçidi” olarak bilinen noktada yer alan ağaç, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve yaklaşık 1.900 yıl önce Roma İmparatorluğu'nun en kuzeybatı sınırını korumak amacıyla inşa edilen tarihi Hadrian Duvarı'nın üzerinde yer alıyordu.

İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland Milli Parkı'nda bulunan çınar ağacı, Kevin Costner'ın 1991'de gişe rekorları kıran filmi “Robin Hood: Hırsızlar Prensi”nde yer aldığında dünya çapında milyonlarca insan tarafından tanındı.

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TÜRKİYE’DE ORMAN KATLEDENLERİ JANDARMA KORUYOR

İngiltere tarihi ve ekolojik öneme sahip değerlerini yasalar çerçevesinde korurken, Türkiye ise ormanlar katledilirken, duruma ses çıkaran vatandaşlara karşı kolluk kuvvetlerini kullanıyor.

Son olarak Akbelen’de katledilen ormanlarda vatandaşların kesime isyan etmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri gelerek adeta barikat kurmuştu.

IC İçtaş ve Limak’ın işlettiği Yeniköy ve Kemerköy santrallarının kömür sahasını genişletmek amacıyla Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı'nda yaklaşık 15-16 bin ağaç kesilirken, jandarmanın kurduğu barikat büyük tepkilere neden olmuştu.

ERDOĞAN KIYIMI DESTEKLEDİ

Erdoğan, kesimler devam ederken, Akbelen Ormanı hakkındaki kıyım kararından geri adım atılmayacağına dair, "Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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