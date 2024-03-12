Akbelen Ormanı’nın çevresi maden için kamulaştırıldı. Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete’de

Kaynak: ANKA
Akbelen Ormanı’nın çevresi maden için kamulaştırıldı. Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararına göre; Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nın çevresinde yer alan 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı.

Akbelen Ormanı’nın çevresinde yer alan İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldı.

Acele kamulaştırma kararı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım arazilerinin olduğu söz konusu sahanın kararda, "S:86541" numaralı linyit işletme ruhsatlı saha olduğu kaydedildi.

Akbelen Ormanı 2020 yılında, Muğla Milas’taki iki termik santraline kömür sağlamak amacıyla Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye (YK Enerji) devredilmişti.

Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzalı özelleştirme kararı sonrası köylüler, bölgede ağaçların kesilmesine karşı çıkarak Akbelen'de nöbet tutmaya başladı.

İkizköylülerin Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı 2021 yılında açtığı yürütmeyi durdurma davası devam ederken; Akbelen Ormanı'ndaki yaklaşık yüz ağaç kesildi. İkizköylülerin ve çevre aktivistlerinin protestoları sonrası bölgedeki ağaç kesimi durdu.

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MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İZİN VERİLMİŞTİ

1 Mart 2022 tarihine Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Akbelen'de, “Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetleri” kapsamında, madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmişti.

Bakanlığın bu kararının ardından 24 Temmuz 2023'te yeniden ağaçların kesimine başlanmış, köylüler ve çevrecilerin direnişine rağmen binlerce ağaç kesilmişti.

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