Kendini robot süpürge sanan köpek güldürdü

Sahibinin eve yeni bir robot süpürge almasından etkilenen köpek, beklenmedik bir davranış sergileyerek robot süpürge gibi davranmaya başladı. Sahibinin kaydettiği videoda köpeğin, yüzünü halıya sürterek hızlıca gezinmesi ve tıpkı bir robot süpürge gibi hareket etmesi, izleyenleri güldürdü. Köpeğin robot süpürgeyi taklit etme çabası, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla viral oldu. Videonun yayılmasıyla birlikte köpeğin bu komik davranışı, insanların yüzünde tebessüm oluşturdu ve birçok kişi tarafından paylaşılarak beğenildi.