İngiltere'de 3 Rus casus tutuklandı

İngiltere'de 2 erkek ve 1 kadının Rusya için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandığı açıklandı.

İngiltere'de 3 Rus casus tutuklandı

Editör: Özge Ceren Çimen

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere, Rusya için casusluk yaptığını bildirdiği 3 Rus'un tutuklandığını açıkladı.

BBC'nin raporuna göre, şahısların Rus güvenlik servisleri için çalıştıkları iddia edilirken, Bulgar uyruklu oldukları ve büyük bir ulusal güvenlik soruşturmasının parçası olarak tutuldukları belirtildi.

Londra Büyükşehir Polisi, Şubat ayında beş kişinin Terörle Mücadele Görevlileri tarafından Resmi Sırlar Yasası uyarınca tutuklandığını ve o zamandan beri üç kişinin uygunsuz niyetle sahte kimlik belgeleri bulundurmakla suçlandığını doğruladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada zanlıların isimlerinin Orlin Roussev (45), Biser Dzambazov (42) ve Katrin Ivanova (31) olduğu belirtildi.

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