İngiltere'de 400 yıl sonra ilk kez görüldü. 16.Yüzyıldan bu yana ortada yoktular

İngiltere'de 16'ncı yüzyıldan bu yana bir ilk yaşandı. 400 yıl sonra ilk kez kunduz yavrusu görüldü. Yeniden görülmeye başlayan Avrupa kunduzları hükümetin gündemine girdi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için kunduzların ülke çapında yeniden yaygınlaştırılmasını değerlendiriyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
İngiltere'de 400 yıl sonra ilk kez görüldü. 16.Yüzyıldan bu yana ortada yoktular

İngiltere'de hükümet yüzyıllar sonra ülkede yeniden görülen Avrupa kunduzlarını tartışıyor.

TRT'de yer alan habere göre, 16'ncı yüzyılda kürkü yüzünden nesli tükenme noktasına gelen Avrupa kunduzu, yaklaşık 10 yıldır ülkenin çeşitli bölgelerinde yeniden görülmeye başlandı. Özellikle Devon nehrinde yuvalandıkları tespit edildi.

NESLİ TÜKETİLİRCESİNE AVLANMIŞTI

İngiltere'de nesli tüketene kadar avlanan kunduzlar 2022 yılında yeniden yabanlaştırılarak doğal taşkın yönetimi programı kapsamında Londra'ya getirilerek, doğaya salınmıştı. Çalışkan ve ekosistem yaratıcısı olan kunduzlar, taşkınlara karşı doğal bir bariyer oluşturuyor.

İNGİLTERE KUNDUZLARI TARTIŞIYOR

Kunduzların ülkede yaygınlaştırılmasının iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletip hafifletmeyeceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar gerek kuraklığı önlemede, gerekse sellerin yıkıcı boyutlarını azaltmada kunduzların çok önemli roller oynadığına dikkati çekiyor.

KUNDUZLAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ZARARLARINI AZALTABİLİR

Kunduzların akarsuların olduğu yerlere suyu yavaşlatan engeller, kumullar, oluklar yaptığını söyleyen uzmanlar bütün bunların bölgedeki canlılığı artırdığını tespit etti. Çalışmalarda bu bölgelerde böceklerin, kuşların ve bitki çeşitliliğinin arttığı görüldü.

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Ancak kunduz popülasyonunun iyi yönetilmesi gerektiği, aksi halde özellikle tarım alanlarında su baskınlarına yol açabileceklerine de işaret ediliyor.

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