Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı: Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Rüya Hanım'dan şikayetçiyim

Türk Futbol Tarihine geçen milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim'in ifadesi de ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı: Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Rüya Hanım'dan şikayetçiyim

Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan’ın, “Fatih Terim beni kızı gibi sever, sayardı” dediği teknik direktör Fatih Terim’in soruşturma kapsamında “müşteki” sıfatıyla 2 Haziran’da verdiği ifade belli oldu.

Fon vurgununda adı sık sık geçen Erzan’ın, “2020 yılında Terim bana 300 bin dolar para vermişti. Verdiği paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum” dediği Terim'in de, “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur" açıklamasında bulunduğu öğrenildi.

TERİM'İN 3 MİLYON DOLARI ÖDENMMİŞ

Terim ifadesinde; 6 Nisan’da bankayla iletişime geçtiğini, Erzan’ın olayını duyunca bankaya sinirlendiğini ve bankada bulunan parasını çekmek için harekete geçtiğini ifade etti.

İfadeye göre Terim, 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira ve 3 milyon dolar parasını çekmek istediğini bankaya iletti. Terim, bankanın 2 Haziran tarihine kadar yalnızca 219 bin dolar ve 47 bin 400 lirasını geri ödediğini 3 milyon dolarını ödemediğini dile getirdi.

İŞTE TERİM'İN İFADESİ:

Ben uzun yıllardır teknik direktörlük yaptım. Halihazırda son bir yıldır dinleniyorum. Seçil Erzan isimli, banka şube müdürü olarak tanıdığım şahısla ile ise yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Yaklaşık 11 yıldır bu bankanın müşterisiyim.

PARAYI AİLE DOSTLARIMDAN İSTEDİM

İşlerimin yoğunluğu sebebiyle, finansal işlerime şahsen vakit ayıramamaktayım. Bütün bankacılık işlemlerimi birlikte çalıştığım bankada çalışanlar yönetmekteydi. Hayatımda hiçbir zaman o bankanın hem Florya’daki hem de Levent’teki şubesine gitmedim.

Paraya ihtiyacım olduğu zaman ise yakınlarımdan, aile dostlarımdan isterim. Onlar gidip gerektiğinde bankadan parayı çekip bana getirirler. Bazen de yanımdaki çalışanlarım ihtiyacım olan parayı bankadan alıp bana getirip verirler.

Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya’daki tesislerde imzamı alırdı. Hatta evime de geldiğinde belgelere imza atmışlığım olmuştu. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur. Şöyle ki bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim.

RÜYA HANIMLA MESAJLAŞTIM

Fakat ben zaman zaman çalıştığım bankacılara durumumun ne olduğunu sorarım. Onlar da bana parasal durumuma ilişkin excel tablosu olacak şekilde bir görsel fotoğraf çekip bana yollarlar. 6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya hanımla mesajlaştım.

Gönderdiği excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira ve 3 milyon dolar şeklinde bilgiler yer alıyordu.

3 MİLYONUMU GÖNDERMEDİLER

Sonrasında Seçil Erzan olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın, eşim Fulya Terim’in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim.219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi.

Ben bu durumdan rahatsız olup şüphelendim ve bankadaki son 11 yıla ilişkin tüm hesap hareketlerimi, çektiğim kredilerimi vb. tüm parasal işlerimi içerir belge dökümlerini istedim. Fakat bu zamana kadar banka sadece bana vadesiz hesaplar ile ilgili birkaç doküman verdi. Bunun dışında talep ettiğim hesap dökümleri ve ayrıntılar verilmedi.

ALEYHİME İŞLEM YAPILDI

Öncelikle 3 milyon dolar paramı halen bana vermedikleri için bankada çalışan Rüya Hanım’dan şikayetçiyim. Ayrıca ben bunun gibi çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suistimal edildiğini düşünüyorum.

Uzun yıllardır çalıştığım banka ile aramızda bu zamana kadar hep güven ilişkisi vardı. Ne kadar zarara uğratıldığımdan dahi haberdar değilim. Bu zamana kadar özellikle bankacılık işlemlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya hanım ve bakaca tespit edilecek benim bankacılık işlemlerimde usulsüzlük yapanlardan şikayetçiyim.

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