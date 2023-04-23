İngiltere'de acil durum uyarı sistemini test için telefonlara bildirim gönderildi

İngiliz hükümetinin hizmete sunacağı acil durum uyarı sisteminin test edilmesi amacıyla, ilk kez ülke çapında yerel saatle 14.59'da cep telefonlarına 10 saniyelik belirgin bir ses ve titreşimle bildirim gönderildi.

Test süresince, cep telefonu kullanıcıları, yakınlarında yaşamı tehdit eden acil bir durumun olması durumunda kendilerini uyaracak yeni hizmetin başlatıldığını açıklayan bir mesaj aldı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

Bu, yakınlarda yaşamı tehdit eden bir acil durum olduğunda sizi uyaracak yeni İngiliz hükümeti hizmeti olan Acil Durum Uyarılarının bir testidir. Gerçek bir acil durumda, kendinizi ve başkalarını güvende tutmak için uyarıdaki talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için gov.uk/alerts adresini ziyaret edin. Bu bir testtir. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Bu arada bazı kişilere mesajın ulaşmadığı öğrenildi.

Uyarı sisteminin, sel ve orman yangınları gibi hayatı tehdit eden durumlarda kullanılması amaçlanıyor.

Deneme öncesi yapılan duyurularda, cep telefonlarına gelen bildirimin test olduğu kamuoyuna duyurulmuş ve endişe edilmemesi gerektiği bildirilmişti.

(AA)