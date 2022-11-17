Bu kedinin cinsel organı yok. Bilim insanları şok oldu

İlk etapta dişi olduğu düşünülen, Hope (Umut) adlı tekir kedi, İngiltere’de bir yardım kurumu olan Cats Protection'a (Kedilerin Korunması) yeni kabul edilmişti.

Kedinin ayrıntılı muayenesinde aslında cinsel organa sahip olmadığı ortaya çıktı.

Uzmanlar, hormonal dengesizliklerin aslanlarda olağandışı sonuçlara yol açtığını düşündü. Doğada nadiren de olsa çift cinsiyetli kedilere rastlanabilindiğinin altını çizdi. Fakat hiçbir cinsel organa sahip olmaması epey sıradışı bir durum olarak yorumlandı.

Kurumun kıdemli saha veterineri Fiona Brockbank, "Cinsel organ bulmak için bir prosedür uyguladık ama içeride veya dışarıda görünen hiçbir şey yoktu" dedi.

Araştırmacılar, yavru kedinin normal gelişim gösterip göstermediğini ya da idrar ve dışkısını rahatça yapıp yapamadığını anlamak için Hope'u yakından gözlemledi. Şu anda bir sorun tespit edilmese de gelecekte bu durumun kediyi nasıl etkileyeceği hakkında tam bir çıkarım yapmanın doğru olmadığı bildirildi.

Brockbank, "Bu o kadar nadir bir durum ki, tanımlamak için yaygın kullanılan bir terim yok" diye konuştu:

Yine de 'cinsel organ agenezisi' diye nitelenebilir. Burada agenezi, organların gelişiminde yetersizlik veya başarısızlık anlamına geliyor.

Agenezi, çocuklarda ve yetişkinlerde, genellikle beyin gelişimiyle ilgili durumları nitelemek için kullanılıyor.

Hamileliğin embriyo aşamasında meydana gelen agenezi, bir organın tamamen veya kısmen gelişmemesi anlamına geliyor.

Bu tuhaf duruma rağmen, Hope onunla ilgilenen personeli büyüledi. Bakım ekibinden bir çalışanın sahiplendiği ve evine götüdüğü kedinin ismi de Beans (Fasülye) diye değiştirildi.