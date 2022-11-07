İzmir'deki depreme uyuyan kediler böyle tepki verdi. Fişek gibi kaçıştılar

Geçtiğimiz günlerde İzmir Buca’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 14,47 kilometre derinlikte meydana geldi. İzmirliler gecenin karanlığında sokağa fırladı.

Deprem anına ilişkin birçok video ortaya çıkarken bu kez de kedilerin depreme verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Depremin meydana geldiği günde bir ofiste kaydedilen görüntülerde farklı yerlerde uyuyan kedilerim depreme yakalandığı anlar görüldü.

Kedilerin fişe gibi pencereden dışarıya çıkması viral oldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bazı binalarda hasar meydana gelmişti. Öte yandan bir vatandaş kalp krizi geçirdi, bir vatandaş da pencereden atlayarak yaşamını yitirmişti.