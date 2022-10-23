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Olmaz olsun böyle tanıtım. Van kedisine cam kafes işkencesi

İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Van Tanıtım Günleri’ etkinlikleri kapsamında şehrin tanıtımı için dünyaca ünlü 'Van kedisi' de etkinliğe getirildi. Bir gözü mavi, diğer gözü ise sarı olan ve Van'dan getirilen 'Van kedisi' cam bir kafeste sergilendi. Bu sergilenme büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:21
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Van kedisine cam kafes işkencesi. Olmaz olsun böyle tanıtım

Olmaz olsun böyle tanıtım. Van kedisine cam kafes işkencesi
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İstanbul’da düzenlenen Van Tanıtım Günleri’nde, cam kafes içine konulan Van Kedisi, ziyaretçilerin tacizine maruz kaldığı görüldü. Yoğunluktan bunalan kedi uyuyunca, gözlerini göremeyen ziyaretçiler kediyi cam kafeste bulunan deliklerden parmaklarını sokup, dürterek rahatsız ettiği görüldü.

Van kedisinin kafeste sergilenmesi büyük tepki topladı. Etkinliğe gelen kimi vatandaşlar kedinin gözlerini görmek için kediyi adeta taciz ederken, kimi vatandaşlar ise sosyal medya aracılığıyla kedinin kafesten çıkarılması için çağrı yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜLERE BİRÇOK SOSYAL MEDYA KULLANICISI TEPKİ GÖSTERDİ

Etkinlikte dünyaca ünlü Van kedisi de yer aldı. Cam kafeste tutulan dünyaca ünlü Van kedisi, ziyaretçiler tarafından rahatsız edildiği görüldü. Uyuduğu sırada gözlerini görmek isteyen ziyaretçiler, kediyi camekandaki deliklerden parmaklarını sokarak rahatsız ettiği görüntüler dikkat çekti Sosyal medyada yayınlanan görüntülere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Kediye kimi vatandaşların uyguladığı hareketlerden rahatsız olan ve kedinin bulunduğu kafesten çıkarılması için çağrı yapan gazeteci Bekir Güneş, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“İstanbul’da Van tanıtım günleri yapıyorlar. Van Federasyonun yaptığı etkinlikte bir Van kedisi cam kafese konulmuş gelenler sözde ziyaret ediyor. Kedi adeta işkenceye maruz kalıyor. Kafasını bile kaldırmıyor. Gelenler delikten dürtüyor. Söyledim ama kedi bizimdir”

FEDERASYON BAŞKANI: YAŞAM HAKLARINA RİAYET EDEN KİMSELERİZ

Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fatih Yağız ise, “Değerli dostlar Van kedisi bizden daha değer veren bir halk olunamaz, bizler bütün canlıları yer yüzünde kaliteli hijyenik yaşam haklarına riayet eden kimseleriz. Van dernekler federasyonu genel başkanı olarak benim evimde çocuklarımla birlikte yaşadığımız iki tane kedimiz vardır” dedi.

İkinci bir paylaşım yapan gazeteci Bekir Güneş, kedinin bulunduğu kafesten çıkarılarak, güvenli bir alana götürüldüğünü söyledi.

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