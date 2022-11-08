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Adli bilim uzmanları açıkladı: Ev kedileri suç delili olabilir

Bilim insanları ilginç bir araştırmaya imza attı. Evinde kedi besleyenlerin, ev içerisindeyken adli bir olay sonucunda kedinin delil sayılabileceğini ortaya çıkardı. Kedi kürklerinin DNA sakladığı ve olayları çözebildiği iddia edildi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 12:03
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Adli bilim uzmanları evde beslenen kedilerin bir suça dair delili kürkünde uzun süre taşıyabildiği ortaya çıktı

Adli bilim uzmanları açıkladı: Ev kedileri suç delili olabilir
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Bir suç işlendiğinde olay yerinin yakınında olan ev kedilerinin delil olarak kullanılabileceği ortaya çıktı.

Adli bilim insanları, kedi kürkünün çevredeki kişilere ait DNA'yı uzun süre üzerinde tutabileceğini ortaya çıkardı. Ayrıca, kürkten alınan örnekler polis soruşturmalarında kullanılabilecek kadar DNA barındırmaktaydı.

Avustralyalı bilim insanlarının çalışmalarında, evcil hayvanların DNA transferinde nasıl bir rol oynayabileceğine odaklanan ilk araştırma olarak kayıtlara geçen bu araştırmayı Flinders Üniversitesi'nden adli bilimci Heidi Monkman üstlendi. Monkman konuyla ilgili açıklamalarında "Olay yeri incelemelerinde insan DNA'sının toplanması çok önemli. Ancak kedi ve köpek gibi evcil hayvanların insanın DNA aktarımıyla ilgisine dair yeterli veri yok. Bu refakatçi hayvanlar, ev sakinlerinin veya olay yerine yakın zamanda gelen ziyaretçilerin varlığını ve faaliyetlerini değerlendirmede epey rol oynayabilir.” dedi.

İnsanoğlunun bir nesneyle kısa süreli temas etmesi durumunda bile genetik izini o bölgeye bulaştırmaktadır. Bu nesnelerden alınan DNA, bir şüpheliyi mahkûm etmek için tek başına yeterli değil. Ancak kanıtları desteklemek için hayati önem taşıyor.

Tüm bunların yanında bir kişinin DNA'sını bırakması için o yüzeye mutlaka dokunması da gerekmiyor. Hareket ederken vücudundan savrulan deri hücrelerinde veya kıllarda da DNA taşınabiliyor.

Monkman ve ekibi, evcil kedilerin kürküne bulaşan insan DNA'sının analiz edilebilir düzeyde olup olmadığını görmek istedi. 15 evden 20 kedi üzerinde araştırma yapıldı. Her kedinin sağ tarafındaki kürkten örnekler toplandı ve incelendi. Daha sonra bunlar hayvan sahiplerinden alınan DNA'larla karşılaştırıldı.

Hane sakinleri, kedilerin günlük davranışları ve alışkanlıklarına dair anketler doldurdu. Anketlerde kediye ne sıklıkta dokunulduğu gibi sorular da yer aldı.

Kedilerden alınan örneklerin yüzde 80'inde saptanabilir DNA örnekleri bulundu. Üstelik, hayvanın o kişiyle en son ne zaman temas ettiği veya tüylerinin ne kadar uzun olduğu sonucu değiştirmedi.

Tespit edilen DNA'ların çoğu, kedinin birlikte yaşadığı insanlarla uyuştu. 6 kedide ise bilinmeyen insanların DNA'sı tespit edildi. Bu kedilerin sahipleri son iki gün içinde evlerine hiç misafir gelmediğini söyledi.

Bilinmeyen bir kişinin DNA'sını taşıyan kedilerden biri, sfenks cinsi tüysüz bir kediydi.

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