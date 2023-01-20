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Evliliği kötü giden kadın yapay zekaya 'ne yapmalıyım' diye sorunca hayatının şokunu yaşadı

Birleşik Krallık'ta evliliğinde sorunlar yaşayan ve internette tanıştığı bir adamla altı aydır ilişki yaşayan 37 yaşındaki kadın, ne yapacağını bilemediğinden yapay zekaya ne yapması gerektiğini sordu. Yapay zeka boşanmasını söyledi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:14
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İngiltere'de bir kadın evliliğinde mutsuz olunca yapay zeka tavsiyesiyle boşandı

Evliliği kötü giden kadın yapay zekaya 'ne yapmalıyım' diye sorunca hayatının şokunu yaşadı
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İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre; evliliğinde sorunlar yaşayan 37 yaşındaki bir kadın, internetten kendisine yeni bir sevgili buldu. 5 yıllık kocası ve altı aydır internetten konuştuğu sevgilisi arasında kalan kadın bir şeyleri düzeltmeye mi yoksa sevgilisi için beş yıllık kocasından ayrılmaya mı karar vermesi gerektiğini anlayabilmek için yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye başvurdu.

Teknoloji sektöründe çalışan Sarah isimli kadın, uygulamadan içinde bulunduğu duruma dayalı ve yaşadığı ilişkinin heyecanını deneyimleyen kişinin başarısız evlilikte ne yapması gerektiğine dair bir hikaye yazmasını istediğini açıkladı.

Kadın, kendi adına karar vermesi için teknolojiye başvurma kararından bahsederken ise şu ifadeleri kullandı:

"Büyüleyici olan, kaldığım ikilemi nasıl bu kadar iyi anladığı ve hatta kendi mutluluğumu nasıl dikkate aldığıydı. Hikayenin sonu bana mutluluğumu ilk sıraya koymam ve şimdi yaptığım gibi kocamı terk etmem gerektiğini söyledi."

YAPAY ZEKA YUVASINI YIKTI

Sarah, kocasından boşanıp sevgilisinin yanına taşınmaya karar vermiş olacak ki, şu anda sevgilisiyle yaşıyor.

Ancak kadın, kendisiyle benzer durumda olan kadınların bu yolu denemeleri için herhangi bir tavsiye vermiyor. Çünkü Sarah, "Bu kesinlikle alışılmışın dışında ve benzer durumdaki diğer kadınların denemeleri için ısrarcı olacağım bir şey değil." diyor.

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