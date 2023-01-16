Bugünkü yapay zeka tehlikeli bir sosyopat: ABD'li sinir bilim uzmanı açıkladı

ABD'deki bilim insanları, The Wall Street Journal'da kaleme aldığı yeni yazıda, bu araçları "tehlikeli sosyopatlar" olarak tanımlandı.

İnsan zihnini taklit edebilen yapay zeka cihazları ChatGPT'in yaygınlaşmasıyla yapay zeka araçları her zamankinden daha kolay erişilir hale geldi. Sohbet botlarının çoğu, sorular karşısında doğru ya da yanlış olsun, amaçlarına uygun olan herhangi bir cevabı verebilmektedir.

Graziano, bunların insani değerlerle uyumlu hale gelmesi için bilince ihtiyacı olduğu düşüncesindedir.

"Bilinç, evrimin bizi empatik, toplum yanlısı bir tür haline getirmek için verdiği alet çantasının bir parçası" diyen sinirbilimci, sözlerine şu şekilde açıkladı:

Bilinç olmadan, toplum yanlısı davranış araçlarından yoksun kalırız ve mecburen sosyopat oluruz.

Graziano söz konusu yazıda şu öneride bulundu:

"Bir bilgisayarın bilince kavuşup kavuşmadığını anlamak istiyorsak, bilgisayarın bilinçli zihinlerin etkileşime girme şeklini anlayıp anlamadığını test etmeliyiz" dedi ve şöyle devam etti:

Başka bir deyişle, tersinden Turing testi yapmalıyız: Bakalım bilgisayar bir insanla mı yoksa başka bir bilgisayarla mı konuştuğunu anlayabilecek mi?

Konu hakkında açıklama yapan Graziano soruların çözülmemesi durumunda insanlığın korkunç bedeller ödemek zorunda kalabileceğini söyledi.

"Önemli kararlar verebilen sosyopatik bir makine çok tehlikeli olabilir" dedi ve "Şimdilik, sohbet robotlarının yetenekleri hâlâ sınırlı; onlar aslında oyuncak. Ancak makine bilincine dair daha derinlemesine düşünmezsek, bir ila beş yıl içinde bir krizle karşı karşıya kalabiliriz." açıklamalarında bulundu.