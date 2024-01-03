İngiltere'de doktorlardan en uzun grev. Tam 6 gün iş bırakıyorlar

İngiltere’de binlerce doktor iş bıraktı. Bu durum, devlet tarafından finanse edilen Ulusal Sağlık Hizmeti'nin tarihindeki en uzun grev olacak olan altı günlük maaş grevinin başlangıcı şeklinde bildirildi.

Yöneticiler, İngiltere ve Galler genelinde, kariyerlerinin ilk yıllarında olan asistan doktorların iş bırakması sırasında on binlerce planlanmış randevu ve ameliyatın iptal edileceğini söyledi. Hastane ve klinik bakımının omurgasını oluşturan doktorlar, haftaya salı günü sabah 7'ye kadar işlerinden uzak kalmayı planlıyor.

Sağlık hizmetleri yöneticileri organizasyonu NHS Sağlayıcıları'nın Genel Müdürü Julian Hartley, grevin sağlık hizmetleri açısından yılın en zor zamanlarından birinde gerçekleştiğini söyledi: ''Taleplerin baskıları nedeniyle Noel ve Yeni Yıl döneminden hemen sonra ve Tabii ki gribimiz var, COVİD'imiz var. Zor bir süreç bizi bekleyecek''.