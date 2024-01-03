İngiltere'de doktorlardan en uzun grev. Tam 6 gün iş bırakıyorlar

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
İngiltere'de doktorlardan en uzun grev. Tam 6 gün iş bırakıyorlar
İngiltere'de binlerce doktor tarihlerinin en uzun grevlerinden biri olacak olan ve 6 gün boyunca iş bırakacakları eyleme başladılar.

İngiltere’de binlerce doktor iş bıraktı. Bu durum, devlet tarafından finanse edilen Ulusal Sağlık Hizmeti'nin tarihindeki en uzun grev olacak olan altı günlük maaş grevinin başlangıcı şeklinde bildirildi.

Yöneticiler, İngiltere ve Galler genelinde, kariyerlerinin ilk yıllarında olan asistan doktorların iş bırakması sırasında on binlerce planlanmış randevu ve ameliyatın iptal edileceğini söyledi. Hastane ve klinik bakımının omurgasını oluşturan doktorlar, haftaya salı günü sabah 7'ye kadar işlerinden uzak kalmayı planlıyor.

Sağlık hizmetleri yöneticileri organizasyonu NHS Sağlayıcıları'nın Genel Müdürü Julian Hartley, grevin sağlık hizmetleri açısından yılın en zor zamanlarından birinde gerçekleştiğini söyledi: ''Taleplerin baskıları nedeniyle Noel ve Yeni Yıl döneminden hemen sonra ve Tabii ki gribimiz var, COVİD'imiz var. Zor bir süreç bizi bekleyecek''.

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