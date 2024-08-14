İngiltere’de enflasyon artış gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere’de enflasyon artış gösterdi

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık olarak yüzde 2,2'ye yükselişle 2024’te ilk defa artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayı tüketici fiyatlarını yayımladı.

Bu veriler kapsamında, mayıs ve haziranda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,2 olarak açıklandı.

Böylelikle, TÜFE Aralık 2023'ten beri ilk defa artış göstermiş oldu.

Ekonomistlerin beklentisi ise yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 2,3 olacağıydı.

TÜFE'deki artışta elektrik ve gaz fiyatları belirleyici faktörlerden oldu.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3 olarak belirlendi. Çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti.

İngiltere Merkez Bankasının para politikası kararları bakımından yakından izlediği hizmet sektörü enflasyonu ise geçen ay yıllık bazda yüzde 5,2 olarak hesaplandı. Hizmet sektörü enflasyonu haziranda yüzde 5,7 olmuştu.

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