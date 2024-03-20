İngiltere'de enflasyon tahminlerden fazla yavaşladı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ocakta yüzde 4 olan yıllık enflasyon şubatta yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklandı.

Buna göre İngiltere’de yıllık enflasyon şubatta, Eylül 2021'den beri görülen en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Enflasyondaki düşüşe en büyük katkıyı gıda, restoran ve kafelerdeki fiyat değişimleri olurken, konut, ev hizmetleri ve akaryakıt fiyatları yukarı yönlüharekete nedne olan sebeplerden oldu.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Enflasyon sadece kararlı şekilde düşmekle kalmadı, aynı zamanda aylar içinde enflasyondaki yüzde 2'lik hedefe ulaşılacağı da öngörülüyor." Dedi.

Hunt, enflasyondaki düşüşün ülkede daha iyi ekonomik koşulların oluşmasını beraberinde getirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede sabit bırakmayı hedefliyor.