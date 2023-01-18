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İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İngiltere'de binlerce hemşire, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle iki günlük greve gitti.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 18:04
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İngiltere'de hemşireler adil maaş artışı talebiyle iki günlük greve gitti

İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti
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Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasına bağlı hemşireler, 55 vakıf hastanesinde 2 gün sürecek iş bırakma eylemi başlattı.

RCN'den yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin resmi müzakerelere katılmayı reddettiği, dolayısıyla "grevlerin tercih edildiği" belirtildi.

RCN Sendikası Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen da konuya ilişkin, "Hemşireler grev yaptığı için insanlar ölmüyor. İnsanlar öldüğü için hemşireler grev yapıyor. NHS'de (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) durum bu kadar vahim. İngiltere Başbakanının, sistemin geleceği için bir mücadeleye öncülük etmesinin tam zamanı." açıklamasında bulundu.

İngiltere'deki hastanelerin yaklaşık dörtte birini etkilemesi tahmin edilen grevde, acil bakım ve kanser tedavisi hariç binlerce randevunun ertelenmesi öngörülüyor.

RCN sendikası, 16 Ocak'ta, ay sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta tekrar grev yapılacağını bildirmişti.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık 2022'de greve gitmişti.

RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

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