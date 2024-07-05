İngiltere’de konutta durgunluk

İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax’ın hazırladığı Halifax Konut Fiyat Endeksi'nin haziran ayı sonuçları yayımlandı.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları haziranda yıllık bazda yatay kaldı. Fiyatlar, aylık bazda ise yüzde 0,2 azalış gösterdi.

Böylelikle ülkede ortalama konut fiyatı haziranda 288 bin 455 sterlin olarak belirlendi.

Kuzey İrlanda, haziranda yüzde 4 ile konut fiyatının aylık fiyatının en keskin artış gösterdiği bölgelerden oldu. Böylelikle, Kuzey İrlanda'da ortalama konut fiyatı 192 bin 457 sterline kadar çıktı.

İngiltere'de fiyatlar yatay seyrederken, İskoçya'da yıllık bazda yüzde 1,6 ve Galler'de yüzde 2,7 artış gösterdi.

Londra, 536 bin 306 sterlin ile Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatlarının en yüksek olduğu şehri olarak kayıtlara geçti.