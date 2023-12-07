İngiltere'de kriz bitmiyor. Göç Bakanı istifa etti

İngiltere Başbakanı Sunak'ın Ruanda ile yeni göçmen anlaşması imzalaması ülkedeki siyasi krizin büyümesine neden oldu. Göç Bakanı istifa etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İngiltere'de kriz bitmiyor. Göç Bakanı istifa etti

İngiltere Başbakanı'nın Ruanda ile yeni bir göçmen anlaşması imzalaması ülkeyi karıştırdı. Sunak'ın , Muhafazakar Parti'nin sağ kanadındaki milletvekillerinin İngiltere'nin kendi göç politikasını belirlemek için uluslararası anlaşmalardan çekilmesi yönündeki taleplerine isyan etmelerini engellemeye çalıştıkları belirtildi.

GÖÇ BAKANI İSTİFA ETTİ

İmzalanan Ruanda planının beraberinde İngiltere'de istifalar da gelmeye devam etti. Ülkenin Göç Bakanı istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Göçmenlik Bakanı Jenrick, sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaştı ve “Başbakan’a istifa mektubumu büyük bir üzüntü ile yazdım. Göç konusunda bu kadar güçlü anlaşmazlıklar varken bu göreve devam edemem” notunu düştü.

Başbakan Rishi Sunak'a hitaben yazılan mektupta Jenrick, "Hükûmetin göç politikasının yönü konusunda bu kadar güçlü anlaşmazlıklarım varken pozisyonuma devam edemem" ifadelerini kullandı.

Mektubunda daha fazla düzensiz göçmeni sınır dışı etmek ve düzensiz göçü engellemek için yeni bir Ruanda Planı için çağrı yapan isimlerden olduğunu kaydeden Jenrick, "Yazılı olmayan anayasamızın en büyük avantajlarından biri, egemen parlamentomuzun yasa yapma konusunda sınırsız yetkisidir ve bu, tam anlamıyla yararlanmamız gereken bir güçtür. Hükûmetin hayati ulusal çıkarlarımızı uluslararası hukukun son derece tartışmalı yorumlarının üstüne koyma sorumluluğu vardır" değerlendirmesini yaptı.

BRAVERMAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Filistin yanlısı gösterilere izin verdiği için Londra polisini “taraf tutmakla” suçlayan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden almıştı.

Sunak bu göreve Dışişleri Bakanı James Cleverly'i getirirken, Cleverly'nin yerine eski başbakanlardan David Cameron atanmıştı.

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