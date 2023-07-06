İngiltere’de otomobil ilkokula çarptı: 9 yaralı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki Wimbledon kasabasında 4 ile 11 yaşları arasındaki kız çocuklarının eğitim gördüğü hazırlık ilkokuluna bir araç çarptı.

Olayda 7’si çocuk 9 kişi yaralandı. Polis, yaralıların durumuyla ilgili daha fazla güncelleme beklediklerini söyledi. Aracın sürücüsünün olay yerinde gözaltına alındığını belirten polis, herhangi bir tutuklamanın olmadığını açıkladı.

Çok sayıda kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, bölgeye hava ambulansı sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatılırken olayın terör saldırısı olmadığı açıklandı.

Wimbledon Polisi Stephen Hammond ise olayda ölenlerin olduğunu belirtirken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Düşüncelerim ve dualarım okuldaki herkesle” ifadelerini kullandı.