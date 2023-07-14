İngiltere’de Türk yolcunun çantasını kontrol eden görevli çantada kıyma ve peynir buldu

ODA TV'nin haberine göre; İstanbul'dan Londra'ya giden bir Türk yolcunun çantasının aranması sırasında yaşanan olayda, yolcu çantasından çıkan erzaklarla şaşkınlık yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Olay, İngiltere'de gerçekleşti. Türk vatandaşı bir yolcu, seyahat etmek üzere İstanbul'dan Londra havalimanına geldi. Güvenlik kontrolleri sırasında, güvenlik ekipleri tarafından çantası detaylı bir aramaya tabi tutuldu.

Çanta araması sırasında, güvenlik görevlileri çantada paketlenmiş kıyma ve peynir buldu. Bu durum karşısında şaşıran yolcu, "Ben köylü değilim, üniversite mezunuyum" şeklinde tepki gösterdi. Ancak çantasının içerisinden çıkan erzakları görünce duygusal bir tepki vererek gözyaşlarını tutamayarak polise; “Benim bir oğlum var. Brighton’a 6-7 ay önce geldi. Aralık ayıydı. Aralıktan sonra ilk kez onu göreceğim. Ben de ona Türkiye’den sevdiği yiyecekleri getirdim. Ben bir anneyim. Anlıyorsunuz beni değil mi?” diye açıklama yaptı.

POLİS'DE ŞOK OLDU

Kadının çantasını arayan polis, çantada erzakları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Erzakları çantadan çıkaran görevli kadına teslim etmedi.