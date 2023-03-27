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İngiltere’de çevre felaketi. Yüzlerce varil petrol suya karıştı

İngiltere’nin Poole Limanı’nda büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Yüzlerce varil petrol suya karışmış durumda.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:20
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İngiltere'de yüzlerce varil petrol suya karıştı

İngiltere’de çevre felaketi. Yüzlerce varil petrol suya karıştı
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İngiltere’nin güneyi Dorset şehrinin Poole Limanı’nda yaklaşık 200 varil rezervuar sıvısının suya sızmasının ardından bir temizlik operasyonu sürüyor. Halktan su ve plajları kullanmaktan kaçınması isteniyor.

Guardian’ın haberine göre, pazar günü Owers Bay yakınlarındaki gaz şirketi Perenco tarafından işletilen bir boru hattında sızıntı meydana geldiği belirtildi. Poole Harbour Komiserleri, halktan bir sonraki duyuruya kadar limanda veya yakınında yüzmemeleri istendiğini söyledi.

ŞİRKET KENDİSİNİ SAVUNDU

İşletme durumun kontrol aldığını belirtirken, rezervuar sıvısının boru hattından sızdığını söyledi. Şirket, %85'i su ve %15'i petrolden oluşan az miktarda rezervuar sıvısının boru hattından sızdığını söyleyerek kendilerini savundular.

Ancak Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, petrol sızıntısının ardından bir sonraki duyuruya kadar Poole Limanı veya çevresinde yıkanmanın yasak olduğunu söyledi.

''ACİL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI''

Poole milletvekili Sir Robert Syms, kendisinin ve komşu Güney Dorset milletvekili Richard Drax'in hükümetten Pazartesi günkü olayla ilgili acil bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

Meclis başkanı Philip Broadhead ise, Twitter'da yaptığı açıklamada, sızıntının büyük bir olay olarak ilan edildiğini ve böylece "ilgili tüm ortak kurumların birlikte çalıştığını" belirtti.

Pazar öğleden sonra Çevre Ajansı, Poole Harbour'da "büyük miktarda petrol" olduğuna dair raporlar aldığını söyledi.

Ajans yaptığı açıklamada, "Liman otoritesini ve diğer ortakları bu olaya yanıt vermede destekliyoruz" dedi.

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