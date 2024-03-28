Mengen çayı çöplüğe döndü! Biri bu katliama dur desin…

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, “Çöp sahasını dozerle kapattık ancak iki sel baskını sonucu su, çöp sahasına ulaştı. Gaz sıkışması riski nedeniyle uzmanlar, sahanın kalıcı olarak kapatılmaması gerektiğini söylediler. Bu durumdan memnun değiliz,” ifadelerini kullandı.

Mengen Çayı kıyısında, belediyenin bir zamanlar çöp döküm alanı olarak kullandığı yer, 2018’de yeni bir çöp döküm sahasının açılmasıyla kapatıldı. Eski çöp sahasındaki atıklar, kum ve toprakla örtüldü.

Ancak son iki yılda üst üste yaşanan sel baskınları, kum ve toprak yığınlarını sürükleyerek çöpleri tekrar gün yüzüne çıkardı. Son yağışlarla birlikte çöp yığınları, Mengen Çayı’na karışarak kirliliğe sebep oldu.

ÇÖPLER SELDE İLÇE MERKEZİNE YAYILDI

İlçe sakini İsmail Durmaz, “2010’dan beri CİMER’e çöplüğün taşınması için şikayetlerde bulundum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uyarılarına rağmen çöplük taşınmadı. İki sel baskınında çöpler, ilçe merkezine yayıldı.

Köylerdeki hayvanlar, çöplerin içine giriyor ve bazıları hasta oluyor ya da ölüyor. Çöpler, 13 kilometre uzaklıktaki Gökçesu beldesine kadar yayıldı. Bu durum hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de sağlık için tehdit oluşturuyor. Belediye ve kaymakamlıkla görüştük, ‘çöplük taşındı’ deniliyor ama hala taşınmadı. Taşınmasını yetkililerden talep ediyoruz,” dedi.

UZMANLAR ‘KAPATILSIN’ DEDİ

Belediye Başkanı Bulut ise, “Hazineden arazi kiralayarak çöp sahasını oraya taşıdık. Bu alan, belediye sınırları dışında kalan Sazlar köyüne aittir. Sazlar köyü, alanın kullanımını üstlendi. İki sel baskını sonucu su, çöp sahasına ulaştı.

Uzmanlar, gaz sıkışması riski nedeniyle sahanın kalıcı olarak kapatılmaması gerektiğini belirttiler. Bu durumdan hoşnut değiliz,” diye konuştu.