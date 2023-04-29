İngiltere'deki seçmen sandık başına gitti

İngiltere'de yaşayan seçmenler, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy vermek için başkent Londra'da kurulan sandıklara gitti.

Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu İngiltere'de, 4 kentte yerel saatle 09.00'da sandık başına gitti.

"VATANDAŞLARIMIZI BU TEMEL HAKLARINI KULLANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Oyların kullanıldığı alanda bulunan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Ertaş, İngiltere'de oy verme işleminin bugün başladığını belirterek Londra, Manchester ve Edinburgh'taki seçmenlerin 9 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabileceklerini kaydetti.

Leicester'de ise seçmenlerin 1 Mayıs saat 18.00'e kadar oy kullanılabileceklerini bildiren Ertaş, "Vatandaşlarımızı bu temel haklarını kullanmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ertaş, ayrıca, sürecin başlangıcından bu yana güvenlikten oylarının muhafazasına kadar İngiliz makamlarıyla yakın işbirliği içerisinde olduklarını dile getirdi.

İNGİLTERE'DE TOPLAM 242 SANDIK VAR

Başkonsolos Atahan da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin oy verme sürecinin bugün itibarıyla İngiltere'de başladığını ifade etti.

Atahan, İngiltere genelinde 4 yerde sandıkların açıldığını belirterek 200'ü Londra'da olmak üzere, toplam sandık sayısının 242 olduğunu kaydetti. Atahan, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu, daha önceki seçimlere nazaran, sandık sayısında önemli bir artışa gitti. Yoğun bir ilgi var. Vatandaşlarımızı oy kullanmaya bekliyoruz. Sosyal medya araçlarını kullanarak seçim noktalarına nasıl ulaşabilirler, oylarını nasıl kullanabileceklerine ilişkin duyurularımızı yapıyoruz. Gayet ferah, nezih ve büyük bir salon kiraladık. Umudumuz sorunsuz bir şekilde seçim sürecini Birleşik Krallık'ta tamamlamak."

4 KENTTE 7 MAYISA KADAR OY KULLANILABİLECEK

Bu yıl ilk kez 4 farklı kentte sandık kurulan ülkede Londra, Manchester ve Edinburgh'da seçim 7 Mayıs'a, Leicester'da 1 Mayıs'a kadar sürecek.

Vatandaşlar, Londra'da Old Billingsgate'te, Manchester ve Edinburgh'da ise başkonsolosluklarda oy kullanabilecek. Leicester'da oy kullanma işlemi Tigers Rugby Club'da yapılacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oylarını kara, hava ve deniz gümrük kapılarında da kullanabilecek. Vatandaşların, oy kullanmak için geçici kimlik belgelerini sunmaları yeterli olacak.