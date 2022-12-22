İngiltere'den 2 maçta 7 gol yedik

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İngiltere Futbol Federasyonunun Birmingham'da bulunan St. George's Park tesislerinde oynanan maçta, İngiltere'nin gollerini Jay Robinson, Luca Fletcher (2) ve Mikey Moore kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, İngiltere ile önceki gün oynadığı özel maçı da 3-0 kaybetmişti.