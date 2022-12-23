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TFF FIFA hakemleri listesini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni yılda geçerli olacak FIFA hakem listesini açıkladı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 19:57
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Türkiye Futbol Federasyonu FIFA hakemleri listesini açıkladı

TFF FIFA hakemleri listesini açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar, FIFA yardımcı hakemi olarak Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Arzu Görgün, FIFA video yardımcı hakemi olarak Alper Ulusoy, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin, FIFA futsal hakemi olarak Hakan Tezcan ilk defa yer aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplam 39 hakemin 2023 FIFA hakemleri listesine girdiğini belirterek, "10 hakemimiz ise bu kategorilerde ilk defa yer alıyor. Hakemlerimizin dünya futbol arenasında daha da artan sayılarla yer alması bizleri mutlu ediyor. Hakemlerimizin uluslararası arenada 100. yılımıza yaraşır bir şekilde ülkemizi temsil ederek başarılarıyla bizleri gururlandıracaklarına canı gönülden inanıyoruz. Tüm hakemlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

2023 FIFA hakemleri listesi şöyle:

FIFA hakemi: Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki, Neslihan Muratdağı

FIFA yardımcı hakemi: Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Arzu Görgün

FIFA video yardımcı hakemi: Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin

FIFA futsal hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Hakan Tezcan

FIFA plaj futbolu hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker

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