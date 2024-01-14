İngiltere'den Husi'lere operasyon mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Yemen’deki Husilere karşı düzenlenen ve ABD ile işbirliği içinde gerçekleştirilen askeri operasyon hakkında bir açıklama yaptı.

Cameron, Kızıldeniz’deki saldırılar nedeniyle Husilere karşı askeri operasyon düzenlemekten başka bir seçenekleri olmadığını belirtti. Cameron, bu operasyona katılmadan önce Husilere defalarca uyarıda bulunduklarını ve operasyona katılmalarının nedeninin seyrüsefer özgürlüğünü savunmak olduğunu ifade etti.

Cameron, saldırıların devam etmesi durumunda İngiltere’nin Husi hedeflerine yeniden saldırabileceğini vurguladı. Husilerin bu geçişi gemilere kapatması durumunda, hayati öneme sahip tedarik zincirlerinin tehdit altına gireceğini ve bu durumun İngiltere de dahil olmak üzere tüm dünyada fiyat artışlarına yol açacağını belirtti. Cameron, İngiltere’nin müttefikleriyle birlikte çalışacağını ve seyrüsefer özgürlüğünü her zaman savunacaklarını belirtti. Ayrıca, sözlerini eylemleriyle desteklemeye her zaman hazır olduklarını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, bu operasyonu “meşru müdafaa için sınırlı, gerekli ve orantılı bir eylem” olarak tanımladı. Bu, operasyonun uluslararası hukuk çerçevesinde kabul edilebilir olduğunu ve aşırıya kaçmadığını gösteriyor.