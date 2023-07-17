İngiltere'den Muleka'ya talip çıktı

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı.

Daily Mail'in haberine göre; Championship ekibi Blackburn Rovers, Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberin devamında, oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmadan önce Burnley'e gitme ihtimalinin olduğu ancak transferin gerçekleşmediği kaydedildi.

Ayrıca Muleka'ya Arap ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.

5 MİLYON İSTENİYOR

Beşiktaş'a Muleka için yapılan tekliflerin 3 milyon euro'lara ulaştığı, ancak yönetimin 5 milyon euro istediği ifade edildi.

Muleka, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 32 maçta 6 gol atarken 1 asist yaptı.