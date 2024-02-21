İngiltere'nin dev bankası HSBC'den rekor kar açıklaması

İngiltere'nin en büyük bankalarından biri olan HSBC'den dev kar açıklaması geldi. 2023 finansal sonuçlarını açıklayan HSBC, gelirleri yüzde 30 artarken, 66,1 milyar dolara yükseldi.

Bankanın vergi öncesi karına gelince, 2022 yılına göre 2023'te yüzde 78 yükseliş gösterdi. Buna göre bankanın karı 30,3 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

Bankanın vergi sonrası karı ise 8,3 milyar dolarlık artış göstereceği belirtildi. Vergi sonrası karın 24,6 milyar dolara yükseleceği kaydedildi. Bankanın bu kadar kar etmesine neden olarak ise Yüksek faiz oranları gösterildi.

Banka yönetim kurulu bu karlılık dönemi için hisse başına toplamda 0,61 dolar tutarında yıllık temettüyü dağıtılmasına karar verdi. Yönetim Kurulu 2 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alımı başlatmayı planladığını da açıkladı.