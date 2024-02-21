İstanbul'da kadın en 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadı. Mesajlar aileye şok yaşattı

Yurt dışında sıkça rastlanan öğretmen-öğrenci rezaletinin bir benzeri İstanbul'da yaşandı. Özel bir okulda İspanyolca öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., 7'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A., ile cinsel birliktelik yaşadı.

Büyük skandal Muhammed A.'nın ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Olay 25 Aralık 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Betül Nisa Ç., özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapıyordu.

Genç öğretmen aynı zamanda bütçesine katkı olsun diye sosyal medya platformlarında ürettiği takıları satıyordu.

Öğrencilerinden Muhammed A., öğretmenine sosyal medya üzerinden kendisini arkadaş olarak eklemesini isteyen bir mesaj gönderdi.

SEVGİLİ OLDULAR

Öğrencileriyle sosyal medya üzerinden görüşmediğini söyleyen Betül Nisa Ç. öğrencisinin ısrarları sonucu onu arkadaş profiline ekledi. Ardından da konuşmaya başladılar. İkili arasında bu şekilde yakınlaşma oldu.

Çift bir süre sonra Betül Nisa Ç.'nin evinde bir araya gelerek film izledi. İkili arasındaki yakınlaşma sevgili olma yolunda ilerledi.

İLİŞKİYE GİRDİLER

Taraflar belirli zamanlarda iddiaya göre Betül Nisa Ç.'nin evinde buluşup cinsel birliktelik yaşamaya başladı. Çocuklarındaki durgunluk ve sürekli telefonla vakit geçirmesi ailenin dikkatini çekti. Çocuğunun telefonunu karıştıran babası skandal olayı mesajlardan öğrendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Baba Menduh A., oğlundan 14 yaş büyük olan öğretmenin istismarda bulunduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet üzerine Muhammed A.'nın pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Çocuk ifadesinde Betül Nisa Ç.'nin İspanyolca öğretmeni olduğunu kendisine sosyal medyadan yazdığını, öğretmeninin de karşılık verdiğini, ardından aralarında yakınlaşma meydana geldiğini söyledi.

ilk olarak 27 Mayıs 2023 tarihinde konuşmaya ve yakınlaşmaya başladıklarını ifade eden Muhammed A., öğretmenin evine gidip film izlediklerini söyledi.

4 KEZ BİRLİKTE OLDULAR

İlerleyen günlerde de evine gittiğini ve toplamda 4 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını söyleyen Muhammed A., birlikteliğin isteğe dayalı yaşandığını kendisini kimsenin zorlamadığını ancak durumu ailesinin öğrenmesinden dolayı utandığını ve şikayetçi olduğunu belirtti.

İfadesi alınan baba Menduh A., ise oğlunun son zamanlarda içine kapanık olduğunu bu nedenle uyuduğu sırada telefonunu kurcaladıklarında skandal olayla karşılaştıklarını ve şikayetçi olduklarını belirtti.

"BANA 16 YAŞINDAYIM DEDİ"

Gözaltına alındıktan sonra ifade veren Betül Nisa Ç., ise öğrencisinin kendisini 16 yaşında tanıttığını bu nedenle aralarında birliktelik olduğunu ancak herhangi cinsel birliktelik yaşanmadığını iddia etti.

Kendisine sürekli, 'Ben Betül hocayı istiyorum' şeklinde mesajlar atarak taciz ettiğini sonunda birlikte olduğunu yaşının küçük olduğunu bilseydi sevgili olmayacağını söyledi.

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Betül Nisa Ç.'nin 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.