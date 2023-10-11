İniş yapan Ryanair uçağı pistte kamyona çarptı. Yakıt deposu mucize eseri infilak etmedi

İngiltere'nin Londra Stansted Havalimanı apronunda ufak çaplı bir kaza yaşandı.
Airporthaber'de yer alan habere göre, Lüksemburg'dan Londra Stansted Havalimanı'na inen Ryanair'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, ikram kamyonu ile çarpıştı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
İKRAM KAMYONU İLE ÇARPIŞTI
Görüntülerde, uçağın pistte park pozisyona geçerken bir ikram kamyonunun önüne çıktığı ve kamyona kanadıyla çarptığı görülüyor.
SAĞ KANADI HASAR ALDI
Olay sonrası uçağın sağ kanadı kazada hasar alırken, yapacağı sefer iptal edilerek bakıma alındı. Kazada yaralanan olmadığı ve incelemenin sürdüğü kaydedildi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER: