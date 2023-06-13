İnme geçiren hastaya sık yapılan 4 yanlış ortaya çıktı. Sakatlık ve ölüme neden oluyor

Uzmanı inme geçiren hastalarla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. İnme geçiren hastaya sık yapılan 4 yanlış açıklandı.

İnme geçiren hastaya sık yapılan 4 yanlış ortaya çıktı. Sakatlık ve ölüme neden oluyor

Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; Girişimsel Nöroradyoloji bölümünden Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk, “Bu sorun her dört kişiden birinde görülmektedir. Dünyada yaklaşık her bir dakikada bir kişi inme geçirmektedir. Yapılan son çalışmalarda görülmüştür ki son yıllarda inme riskinde artış bulunmaktadır. Bu artışın artan sanayileşme, yoğun iş temposu, stres, kötü beslenme ve sigara kullanımının artışı gibi nedenleri bulunmaktadır” sözlerini kullandı.

İNME GEÇİREN HASTAYA YAPILAN EN BÜYÜK DÖRT YANLIŞ

-Hastaya kan sulandırıcı ilaç verilmesi

İnme konusunda halk arasında yapılan en büyük yanlışlardan birinin inmeye neden olan durumun (kanama veya pıhtı) tespit edilmesinden önce hastalara kan sulandırıcı ilaç verilmesi olduğu ifade edildi.

-Sorunun geçmesi için evde beklemek

-Hastaya soğuk suyla duş aldırmak (veya başa soğuk su uygulamak)

-Bir şeyler yedirip içirmek de sık yapılan yanlışlar arasında olup bunlar hasta açısından yaşamsal problemlere neden olabileceği bildirildi.

İNMEDE İLK 5 SIRAYI ALAN RİSK FAKTÖRLERİ

-Diyabet

-Sigara kullanımı

-Obezite

-Hipertansiyon

-Hiperlipidemi

İNMEYİ ENGELLEMEK MÜMKÜN MÜ?

İnme risklerini azaltarak, inme geçirme riski azaltılabildiği bildirildi. Tansiyonu, kan kolesterol oranlarını düzenlemek, sigara ve alkolü azaltmak, dengeli ve sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyle inme geçirme riskini düşürmenin mümkün hale geldiği vurgulandı.

BU BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN

-Ani oluşan bir taraflı kas gücü kaybı

-Konuşma bozukluğu

-Ani oluşan hafıza kaybı

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