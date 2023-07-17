İnşaat firması deposu yangında küle döndü

Sinop'ta çıkan yangında inşaat firması deposu küle döndü. Yangının bıraktığı tahribat dron ile havadan görüntülendi.

KAYNAK: İHA
İnşaat firması deposu yangında küle döndü

Sinop Merkez Bostancılı Mahallesi’nde bulunan bir inşaat firmasına ait depoda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine Sinop Belediyesi ve ilçe belediyeleri itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'larıyla müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması için iş makineleriyle de duvarlar yıkılarak içerideki yangın söndürülmeye çalışıldı. Yapılan yoğun çalışmalara rağmen depo tamamen yanarak küle döndü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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