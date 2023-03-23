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İnşaat işçisinin üzerine 4.kattan moloz döktü

İstanbul’da bir inşaatta temizlik işçisinin üzerine mesai arkadaşı tarafından 4.kattan moloz döküldü. İşçi hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma açıldı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:15
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İnşaat işçisinin üzerine 4.kattan moloz döktü

İnşaat işçisinin üzerine 4.kattan moloz döktü
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DHA/İHA

İstanbul Hadımköy'de inşaatta temizlik işçisi olarak çalışan Gültekin Işık, aynı inşaatta çalışan arkadaşı R.Ö.'nün 4'üncü kattan el arabasıyla döktüğü molozların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay sonrası paniğe kapılarak kaçan R.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Feci olay, dün sabah saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı inşaatın 4'üncü katında temizlik yapan R.Ö, el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya döktü.


R.Ö'nün döktüğü molozlar, o sırada inşaatın arsa kısmında çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık'ın kafasına isabet etti. Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Gültekin Işık'ın yardımına arkadaşları koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gültekin Işık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra panikle kaçan R.Ö ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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