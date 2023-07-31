İnşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralandı

Malatya’da dış cephesinde tadilat yapılan 10 katlı bir apartmanda iskele çöktü. Olayda 3 işçi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
İnşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralandı

Olay, 08.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaaslan Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanın dış cephesinde tadilat çalışması yapan Y.Ş., A.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir işçinin bulunduğu iskele büyük bir gürültü ile çöktü. Olayda 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

aw946720-01.jpg

aw946720-02.jpg

aw946720-03.jpg

aw946720-04.jpg

aw946720-05.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Son Haberler
Mehmet Şimşek’in aldığı kararı tanımadılar. 14 günde yerle bir ettiler Ekonomi
Mehmet Şimşek’in aldığı kararı tanımadılar. 14 günde yerle bir ettiler
Okyanusların korkunç yüzü. Su fobiniz varsa bu fotoğraflara bakmayın Dünya
Okyanusların korkunç yüzü. Su fobiniz varsa bu fotoğraflara bakmayın
Apple'dan tepki çeken hata! Çocukları etkileyebilir Teknoloji - Otomotiv
Apple'dan tepki çeken hata! Çocukları etkileyebilir
Ali Koç, İsmail Kartal ve F. Bahçelilere söylettiler. Kim yaptı bu videoyu Spor
Ali Koç, İsmail Kartal ve F. Bahçelilere söylettiler. Kim yaptı bu videoyu
Hande Baladın'a korkunç tehdit. Milli Voleybolcu savcılığa koştu Spor
Hande Baladın'a korkunç tehdit. Milli Voleybolcu savcılığa koştu
Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil Dacia Spring’in fiyatı belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil Dacia Spring’in fiyatı belli oldu
Özgür Özel: Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu Siyaset
Özgür Özel: Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu