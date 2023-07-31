İnşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralandı

Olay, 08.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaaslan Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanın dış cephesinde tadilat çalışması yapan Y.Ş., A.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir işçinin bulunduğu iskele büyük bir gürültü ile çöktü. Olayda 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.