İnşaatlarda kalıcı sürdürülebilirlik nasıl sağlanır?

Sürdürülebilir mimarlık, çevreyle ve insanla ilişkisini sağlıklı bir şekilde sürdüren, yere ve yöreye özgü tasarımları içerdiği bildirildi.

80'li yılların başından beri sürdürülebilir mimarlık, inşaat sektörünün en önemli bileşenlerinden biri olmuş ve günümüze dek birçok sürdürülebilir yapı tasarımı gerçekleştirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

Sürdürülebilirlik, yaşam kalitesini düşürmeden, kaynakları ve doğal döngüleri tüketmeyen pozitif değişiklikler önerildi.

Bu değişiklikler, tüketim toplumu olmaktan sıyrılıp evrensel dayanışma, çevresel yönetim, toplumsal sorumluluklar ve ekonomik çözümleri hedeflediği bildirildi.

ÇEVRESEL, EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLER

İnşaat sektörü büyük bir pazarı elinde bulundurur. İnşaat projeleri, yapım sürecinden bitim sürecine kadar birçok sektörden faydalanır. Ancak bu süreçte var olan yenilenmez kaynaklar tükenir, çevre kirlenir ve atıklar oluşur. Bu nedenle yaşanılan alanların sürdürülebilir biçimde inşa edilmesi gerekmektedir. Bir projenin tam anlamıyla sürdürülebilir olabilmesi için planlama, yapım ve yıkım aşamalarında düşük maliyetli, çevresel bilince sahip olarak ekonomik, sosyal ve çevresel konularla uyumlu olması gerekmektedir.

KALICI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NASIL SAĞLANIR?

İnşaat sektöründe kalıcı bir sürdürülebilirlik için 7 farklı stratejiye yatırım yapmak önemlidir:

1. Yeşil Binalar: Enerji verimliliği, su tasarrufu ve doğal ışık kullanımı gibi faktörleri dikkate alarak tasarlanan yeşil binalar, çevreye daha az zarar verir ve işletme maliyetlerini azaltır.

2. Geri Dönüştürülmüş Malzemelerin Kullanımı: İnşaat malzemelerinin üretimi doğal kaynak tüketimine yol açar. Bu nedenle geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı önemlidir.

3. Atık Yönetimi: İnşaat sürecinde ortaya çıkan atıkların etkili bir şekilde yönetilmesi çevreye zararlı etkileri azaltır.

4. Su Tasarrufu: İnşaat sürecinde ve yapının işletiminde su tasarrufu sağlayan uygulamalar su kaynaklarını korur. Su verimli armatürler, yağmur suyu toplama sistemleri ve gri su geri dönüşümü gibi örnekler yaygınlaşmaktadır.

5. Çevresel Değerlendirmeler: İnşaat projeleri öncesinde çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve azaltılması büyük önem taşır.

6. Toplumsal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik: İnşaat projelerinin toplumsal ve ekonomik etkileri de dikkate alınmalıdır. Projenin yerel topluma katkı sağlaması, istihdam oluşturması ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermesi planlanmalıdır.