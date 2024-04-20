Türk inşaat devi iflas etti. Kentsel dönüşüm ihalesi almıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Türk inşaat devi iflas etti. Kentsel dönüşüm ihalesi almıştı
Diyarbakır'da 8 yıl önce kurulan ve depremden önce kentsel dönüşüm ihalesi alan Tevfik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi iflas etti. Onlarca çalışan işinden oldu.

Türkiye'de de etkili olan ekonomik kriz şirketleri iflasa sürüklemeye devam ediyor. Diyarbakır'da 2016 yılında kurulan Tevfik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bir süre önce konkordato ilan etti.

Ekonomik dar boğazı bir türlü aşamayan şirketin yöneticileri kara kara düşünürken, Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflas ettiğine karar verdi.

İHALE KAZANMIŞTI

Tevfik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi Diyarbakır'da ikamet harici fabrika, atölye, hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet gibi yapılar inşa ediyordu.

Şirket Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2 yıl önce açtığı ihaleyi kazanmıştı. Bakanlık Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Saçaklızade (Fatih) Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Tünel Kalıp Sistemiyle 113 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesini kazanan Tevfik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketiyle 11.11.2020 tarihinde sözleşme imzaladı. İşin yaklaşık maliyetli 24 milyon 470 bin TL olarak belirlenmişti.

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