İnşaattan demir hırsızlığına tutuklama

Samsun'da bir inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
İnşaattan demir hırsızlığına tutuklama

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan demir çaldıkları iddia edilen Ö.K.(55), K.A.(19) ve E.A.(38) adlı kadın Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

aw084096-02.jpgBugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.A. ve E.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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