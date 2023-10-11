İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan yabancı uyruklu Muhammed Bakur (30), namaz kıldıktan sonra asma tavanı yapmak için iskeleye çıktı. Dengesini kaybeden Bakur, iskeleden zemine düştü.

İnşaattaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bakur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından cenaze Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.