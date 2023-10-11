İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaatta çıktığı iskeleden düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan yabancı uyruklu Muhammed Bakur (30), namaz kıldıktan sonra asma tavanı yapmak için iskeleye çıktı. Dengesini kaybeden Bakur, iskeleden zemine düştü.

aw050829-03.jpgİnşaattaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bakur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

aw050829-04.jpgSavcının incelemesinin ardından cenaze Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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