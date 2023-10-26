İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen danaayağı otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Danaayağı otu; Vücuda rahatlık verir ve basurda yararlı bir bitkidir.

HEMOROİD (BASUR) NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum gündelik dilde basur veya mayasıl adıyla da bilinir.

Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre dört farklı derecede ölçülürler.

DANAYAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Bu otu kökü faydaları ile ilgili görsel sonucu danaayağını yumrulu köklerinden 5-6 adet un haline getirilinceye kadar dövülür ve yağda kavrularak bir macun elde edilir.

Sedef hastası olan kişiye önce banyo yaptırılır ve ardından bu macun sedef hastası olan kişinin vücuduna sürülür.

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