Kabızlığa ve basura iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan iki sağlık sorunu kabızlığa ve basura iyi gelen sinameki otu dikkat çekti.

Sinameki otuyla ilgili detaylar…

SİNAMEKİ OTU NEDİR?

Sinameki otu, ana vatanı Afrika olan yararlı ve sıkça kullanılan bir bitkidir. Ülkemizde ise Ege ve Akdeniz bölgelerinde geniş bir yetişme alanı olduğu görülmektedir.

SİNAMEKİ OTU NASIL KULLANILIR?

Sinameki otunun genel kullanımı çay şeklinde olmaktadır. Kısa bir süre içerisinde hazırlanan sinemaki otu çayının yararları oldukça geniş bir şekilde karşımıza çıkar. Buna göre sinemaki çayı şöyle hazırlanır;

- Öncelikle 1 yemek kaşığı kurutulmuş sinemaki otunu hazırlayın. Ardından bir su bardağı ölçüsünde suyu kaynatın.

- Kaynayan su içerisine sinemaki otunu koyarak 1-2 dakika daha kaynatın. Sonra bu çayı demlemeye bırakın. 8-10 dakika demlendikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Çay formunda sinemaki otunun tadını beğenmeyen kişiler olabilir. Bunun için çay içerisine bir çay kaşığı bal koyarak karıştırabilirsiniz.

Sinameki otunu suda kanatarak soğumaya bıraktıktan sonra cildinize bir pamuk yardımıyla sürebilirsiniz. Böylelikle ciltte yer alan sorunları giderir. Ayrıca cildin canlılık kazandırır.

SİNAMEKİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Güneşte kurutulan sinameki yapraklarının içeriğindeki etken maddeler değer kaybına uğrayabilir.

Bu yüzden çayı için gölgede kurutulan yaprakların seçilmesi önemlidir. Sinameki yaprakları ile yapılan çay demleme işlemine tabii tutularak kolayca hazırlanabilir.

Yapılışı sırasıyla; yapraklar ince bir şekilde kıyıldıktan sonra, 2 çay kaşığı kadar sinameki 300-400 ml hazneye konularak, 5-10 dakika arası bir süre boyunca demlendirilir. Ardından bir süzgeç yardımı ile süzerek suyu alıp içilebilir.

Fonksiyonel şeker bağlarına sahip olması kendine özgü bir aroma verdiği için herhangi bir şey ilave etmeden tüketilebilir. Yine de kür olarak hazırlamak isteyenler içeriğine papatya, rezene, melisa ya da zencefil gibi bitkileri dahil ederek demleyebilirler. Bitkisel çayların genel olarak tadında acımsılık olduğu için şeker ihtiyacınıza göre 1 çay ya da tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.

Çayın etken maddelerinin kaybolmaması için demlenme süresi sonrası 10 dakika içinde soğumadan ılık iken tüketilmesi önerilir.

SİNAMEKİ OTU ÇAYININ FAYDALARI

-Hemoroid semptomlarını azaltır

-Anti-parazitik etkisiyle bağırsaklarda kurt dökücü etki gösterir

-Midede gastrit salgısını düzenler

-Bağırsak iltihabının engellenmesinde görev alır

-Hücre yenilenme özelliğini arttırarak ciltte kolajen sentezini yükseltir

-İltihap kurutucu ve rahatlatıcı etkisi ile kas kasılmalarını azaltır

-Müshil etkisi göstererek kabızlığı giderir

-Ciltteki kızarıklık ve kaşıntı problemini azaltır