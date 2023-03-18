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İnsanlık ölmedi dedirten olay

Kocaeli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil demir bariyerlere çarptı. Kağıt gibi ezilen araçta 3 kişi yaralanırken bir vatandaş yaralının yağmurdan ıslanmasını engellemek için montunu kullandı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 07:14
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İnsanlık ölmedi dedirten olay

İnsanlık ölmedi dedirten olay
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İHA'nın haberine göre, kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi İstanbul istikameti yan yol D100 bağlantısında meydana geldi. Sürücü M.Ş., 41 RD 991 Citroen marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle araç kağıt gibi ezildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan ve yaralan M.Ş., G.Y. ile S.Ö.'ye müdahale etti. 

Bir vatandaş ise yaralıyı yağmurdan montuyla korudu. Sedyeyle ambulansa alınan yaralılara hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluşurken vatandaşlar kaza sebebiyle yola savrulan bariyerleri kaldırdı. 

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