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İnsansı robot Ameca'ya yeni mimikler eklendi. O anlar saniye saniye kaydedildi

CES 2022'de (Tüketici Elektroniği Fuarı 2022) sergilendiğinde yüz ifadeleriyle çoğu kişiyi korkutan insansı robot Ameca, yeni yetenekler kazandı. Ameca’nın ayna karşısında mimiklerini sergilediği anlar sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 10:03
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 10:18
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İnsansı robot Ameca'ya yeni mimikler eklendi

İnsansı robot Ameca'ya yeni mimikler eklendi. O anlar saniye saniye kaydedildi
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Tüketici Etkinliği Fuarı’nda tanıtılan insansı robot Ameca, gerçekçi yüz ifadeleriyle fuarda yoğun ilgi görmüş hatta bazı görenler Ameca’dan korkmuştu.

AMECA’NIN YÜZ İFADELERİ GELİŞTİRİLDİ

Tanıtılmasından sonra Ameca'nın yüzüne 12 ek aktüatör takıldı. Bu işlem sayesinde, insansı robot daha fazla yüz ifadesini gerçekçi bir şekilde taklit edebilecek.

Ayrıca Ameca’ya esneme, omuz silkme, işaret etme, el sallama, ağzını açma, birisini susturma veya duyamadığında karşı tarafı tarafı hareket ve çeşitli yüz ifadeleri ile uyarabilme yetenekleri de getirildi. Her iki gözüne yerleştirilmiş kameralar ve göğsüne monte edilmiş yüksek çözünürlüklü bir kamera sayesinde Ameca yaklaşık iki metre uzaklıktaki yüzleri algılayıp tanıyarak, duyguları, yaşı ve cinsiyeti tahmin ediyor.

KENDİSİNİ AYNADA İZLEDİ

Engineered Arts yeni bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Ameca'nın yeni görüntüsüne ve mimiklerine verdiği tepkiler gözlerden kaçmıyor.

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