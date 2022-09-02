﻿İnsansı robot Ameca'ya yeni mimikler eklendi. O anlar saniye saniye kaydedildi

Tüketici Etkinliği Fuarı’nda tanıtılan insansı robot Ameca, gerçekçi yüz ifadeleriyle fuarda yoğun ilgi görmüş hatta bazı görenler Ameca’dan korkmuştu.

AMECA’NIN YÜZ İFADELERİ GELİŞTİRİLDİ

Tanıtılmasından sonra Ameca'nın yüzüne 12 ek aktüatör takıldı. Bu işlem sayesinde, insansı robot daha fazla yüz ifadesini gerçekçi bir şekilde taklit edebilecek.

Ayrıca Ameca’ya esneme, omuz silkme, işaret etme, el sallama, ağzını açma, birisini susturma veya duyamadığında karşı tarafı tarafı hareket ve çeşitli yüz ifadeleri ile uyarabilme yetenekleri de getirildi. Her iki gözüne yerleştirilmiş kameralar ve göğsüne monte edilmiş yüksek çözünürlüklü bir kamera sayesinde Ameca yaklaşık iki metre uzaklıktaki yüzleri algılayıp tanıyarak, duyguları, yaşı ve cinsiyeti tahmin ediyor.

KENDİSİNİ AYNADA İZLEDİ

Engineered Arts yeni bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Ameca'nın yeni görüntüsüne ve mimiklerine verdiği tepkiler gözlerden kaçmıyor.