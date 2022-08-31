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Dünyada bir ilk: Şirket CEO'su robottan olacak

Çin merkezli mobil oyun şirketi dünyada bir ilke imza atma girişiminde bulundu. Metaverse yatırımları yapan şirket, Tang Yu isimli robotu şirketinde CEO olarak kullanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:46
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Metaverse üzerinde çalışan bir şirket CEO olarak bir robot kullanacağını açıkladı

Dünyada bir ilk: Şirket CEO'su robottan olacak
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Web3 ve Metaverse konusunda lider bir firma olmak istediğini ifade eden şirket, dünyada bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Tang Yu isimli sanal insanın şirket CEO’su olarak atandığını doğrulayan şirket, dönüşümlü yöneticilik yapılması gerekildiğine karar verdi.

Şirket yönetimde “yapay zeka + insan” politikasıyla devam etmek istediğini bildirirken Metaverse organizasyonu kurmak istediğini duyurdu.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; sanal insan Tang Yu, şirketin günlük operasyonlarına karar vermeyi destekleyecek ve daha etkili bir risk yönetim sistemi sağlayacak. Tang Yu görevlerinin yanında yönetim kurulu için gerçek zamanlı bir veri merkezi ve analitik aracı olarak kullanılacak.

Çinli şirketin Başkanı Dr. Dejian Liu, robotun kadın olduğuna dikkat çekti. Liu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yapay zekanın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz. Tang Yu’yu atamamız, işimizi yürütme şeklimizi dönüştürecek ve stratejik büyümemizi yönlendirecek.

Şirketin 2025 yılına kadar 280 milyar dolar değerinde olacağı ifade edildi.

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