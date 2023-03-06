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İnşikak suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen İnşikak suresi 25 ayetten oluşmaktadır. İnşikak suresi göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır. İşte İnşikak suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 18:06
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İnşikak suresinin Türkçe anlamı nedir?

İnşikak suresinin Türkçe anlamı nedir?
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İnşikak suresi Mekke'de inmiştir. İnşikak suresi 25 ayetten oluşmakta olup göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır.

İNŞİKAK SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Gök yarıldığı,

2- Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit,

3- Yer uzatılıp düzlendiği,

4- İçinde ne varsa attığı ve tamamen boşaldığı

5- Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit,

6- Ey insan! Kuşkusuz sen Rabbine doğru çaba üstüne çaba sarf etmektesin, nihayet O'na

varacaksın.

7- O vakit kitabı sağ eline verilen,

8- Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,

9- Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

10- Ama kitabı arkasından verilen,

11- "Yetiş ey ölüm!" diye bağıracak

12- Ve alevli ateşe girecektir.

13- Çünkü o ailesi içinde sevinçli idi.

14- Hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı.

15- Hayır Rabbi onu görmekte idi.

16- Şimdi, yemin ederim o şafağa,

17- Geceye ve içinde barındırdığı şeylere,

18- Derlendiği zaman o aya,

19- Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.

20- Böyleyken onlar neden acaba iman etmezler?

21- Karşılarında Kur'ân okunduğu vakit secde etmezler?

22- Aksine o nankörler yalanlıyorlar.

23- Oysa Allah içlerinde sakladıklarını biliyor.

24- Onun için onlara elem verici bir azabı müjdele.

25-Ancak iman edip iyi ameller işleyenler başkadır. Onlara tükenmez bir ecir vardır.

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