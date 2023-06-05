Instagram hikayelerine beklenen özellik sonunda geldi. Artık tek tek bakmak gerekmeyecek

Editör: Osmancan EROK

Her geçen gün güncellemeler yaparak kullanıcı deneyimini artırmak isteyen Instagram, hikayelerine herkesin beklediği özelliği sonunda getirdi.

Artık kimin hikayeye baktığını anlayabilmek için tek tek kaydırarak kontrol etmek gerekiyordu. Bu hem büyük bir zaman kaybına yol açıyordu (özellikle yüksek takipçisi olan kişiler için) hem de dakikalarca tüm takipçileri kaydırmak gerekiyordu.

INSTAGRAM'A 'HİKAYEMİ KİM GÖRDÜ' ÇUBUĞU GELİYOR

Instagram’a gelen yeni bir özellik sayesinde artık bir hikayeyi paylaştıktan sonra görüntüleme kısmının altında bir arama çubuğu görüşecek. Bu arama çubuğuna kullanıcı adı yazılarak hikayeyi kimlerin gördüğünü kimlerin görmediğini rahatça incelenebilecek.

İŞTE INSTAGRAM'IN 'HİKAYEMİ KİMLER İZLEDİ' GÜNCELLEMESİNİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ