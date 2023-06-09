Instagram’dan şaşırtan karar. Bu emojiler artık kullanılmayacak

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Instagram’dan garip bir sansür haberi geldi. Platform geliştiricileri bazı emojileri sansürleyecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada yayın kanallarının hakaret ve saldırganlık içeren emojileri kullanamayacakları belirtildi. Yayın kanalları yöneten isimlerse bu duruma bir anlam veremedi.

Silah, patlıcan, muz, 3 maymun, bıçak gibi emojiler artık yayın kanallarında kullanılamayacak. Instagram yaptığı açıklamada bunun kullanıcıları korumak adına yapıldığını belirtti.

Kullanıcılar emoji sansürü yerine daha gelişmiş bir filtreleme yöntemiyle yayınların kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni sansür uygulaması Instagram’ın v288.0.0.0.1 kodlu Android güncellemesi ile başlayacak. iOS hakkında net bir bilgi verilmedi.