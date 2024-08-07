İnstagram kapatılınca vatandaş bu hale geldi. Bu bir biraz da gülelim haberidir

Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "katalog suçlara uymadığı" için erişime kapatıldı. Sosyal medya platformuna uygulanan bu engel hakkında yetkililerle yapılan görüşmeler devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle görüşmeden sonra tam istedikleri sonuca ulaşamadıklarını ifade etmişti.

Instagram’ın ne zaman açılacağı merak edilirken, Türkiye’de Instagram kullanan milyonlarca vatandaş, farklı sosyal medya platformlarından Instagram’ın açılması için yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor.

Yetkililerden yanıt alamayan sosyal medya kullanıcıları işi mizaha döktü. Sosyal medyada paylaşılan bir video “Instagram kullanıcıların son hali” olarak yorumlandı.

“INSTAGRAM KAPATILINCA ANLIK TÜRKLER”

“Son durum” başlığı altında paylaşılan videoda, evinde interneti çekmeyen bir vatandaşın, “Bizim 4 5 gündür telefonumuz çalışmıyor. Biz mahvolduk. Ne internet ne şebeke” dediği görülüyor.

Vatandaşın sarf ettiği sözler, “Instagram kapatılınca anlık Türkler” başlığı altında Instagram kullanıcılarının isyanına yoruldu.

Paylaşılan video izleyenleri güldürürken, Instagram'ın ise ne zaman erişime açılacağı bilinmiyor.