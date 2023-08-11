Instagram mavi tik ücreti belli oldu. Mavi tikli hesapların ana sayfası daha farklı olacak

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, geçtiğimiz aylardan itibaren Instagram’da ücretli şekilde mavi tik satmaya başlamıştı. Türkiye’de de kullanıma giren bu hizmetin fiyatı 279,99 TL olduğu duyuruldu.

Yazılım geliştiricisi ve Meta’nın yaptığı güncellemeleri önceden duyuran Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, Meta’nın, onaylanmış hesapları Instagram’da, Twitter’ın yaptığı gibi daha çok göstermeye başlayacağını ortaya koydu.

Meta’nın, Instagram’a yalnızca onaylı hesapların paylaşımlarının gösterileceği yeni bir akış ekleyeceği ifade edildi. Bu yenilik, Android için v296.0.0.0.16 ve iOS için v295.0 sürümlerinin kaynak kodlarına aktarıldı.

İŞTE INSTAGRAM MAVİ TİKLİLERİN ANA SAYFASINI FARKLI GÖSTERECEK EKRAN